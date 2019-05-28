В Ухте третий день ищут пропавшую девочку

СЕГОДНЯ 12:02 2019-05-28T12:07:46+03:00

Как говорится в ориентировке, она ушла из дома в субботу, 25 мая

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В Ухте пропала девочка 2002 года рождения. Ребенка не могут найти уже третий день, сообщает поисковый отряд «Георгиевские волонтеры».

Как говорится в ориентировке, девочка ушла из дома в субботу, 25 мая, около 18:30. С тех пор о местонахождении ребенка ничего не известно. Сейчас волонтеры распространяют ориентировки с приметами пропавшей. Также в Ухте организуют поиски подростка на местности.

Информацию по ориентировке предоставила ОУ ОМВД по РК.

Приметы: на вид 13-14 лет, рост 145 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза светло-голубые.

Была одета: черная ветровка, футболка белого цвета, черные спортивные штаны с вертикальной белой полоской, светлые кроссовки. При себе был рюкзак черного цвета.

Информацию по ориентировке предоставила ОУ ОМВД по РК

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ИСТОЧНИК KP.RU