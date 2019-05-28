2019-05-28T16:38:00+03:00
Общество

В столице Коми впервые состоится городской конкурс молодежного творчества «АртДвиж»

Организаторы конкурса собирают заявки на участие в масштабном творческом мероприятии
Анастасия МАШКАЛЕВА
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12 июня в Сыктывкаре пройдет первый городской открытый конкурс молодежного творчества «АртДвиж». На концертной площадке, которую установят недалеко от сыктывкарского «Биг Бена», выступят молодые люди с танцами и песнями. Организаторы конкурса собирают заявки на участие в масштабном творческом конкурсе.

В «АртДвиже» могут принять участие творческие сыктывкарцы и гости столицы в возрасте от 15 до 35 лет. В конкурсе практически нет жанровых ограничений. Участники творческого состязания смогут исполнить песенную композицию в современном стиле (например, в жанре хип-хопа, битбокса, фолка, регги или рок), показать себя в современном или в классическом танце, а также в жонглировании, боди-арте, современном дизайне. В общем, каждый творческий горожанин имеет возможность заявить о своем таланте в самом центре столицы Коми в День города.

Эмблема конкурса - самолетик, который символизирует полет творческой фантазии

Эмблема конкурса - самолетик, который символизирует полет творческой фантазии

Куда присылать заявки? Заявки можно присылать на электронную почту оргкомитета: dosug_center@mail.ru. В положении о том, как составлять заявку, сказано подробнее. Прочитать ее можно вот ТУТ.

Кто может принять участие в конкурсе? Молодые люди в возрасте от 15 до 35 лет (коллективы, отдельные участники и исполнители, молодежные творческие объединения и клубы города Сыктывкара и Республики Коми).

Какие призы? Победители финального тура во всех номинациях награждаются дипломами I, II, III степени. Дипломанты I степени будут поощрены памятными призами. Все участники конкурса награждаются дипломами за участие. Кроме того, приятные подарки готовят спонсоры и партнеры мероприятия.

Сколько номинаций? Каждому жанру – своя номинация. Однако, есть одна уникальная – «Народное призвание» - в период с 1 по 9 июня в группе «Центр досуга и кино «Октябрь» Сыктывкара» в социальной сети «Вконтакте» будут размещены материалы участников (видео/фонограмма с фото участника), прошедших во второй тур для выявления победителя путем народного голосования. Смотреть и голосовать вот ТУТ.

Что будет оцениваться в первую очередь? Уровень исполнительского мастерства, сложность композиции/номера, артистизм, оригинальность, эмоциональное восприятие номера, зрелищность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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