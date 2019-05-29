2019-05-29T11:04:06+03:00
Общество

Стало известно, как чувствует себя сыктывкарский школьник, упавший с четвертого этажа

Подросток пытался сделать экстремальное фото
Евгений Никитин
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8 мая несколько сыктывкарских подростков забрались на крышу заброшенного здания. Один из приятелей предложил сфотографироваться. Для этого подросток зацепился за край оконной рамы и повис на ней, раскачиваясь ногами. В это время друзья должны были снять его на мобильный телефон. Мальчик не удержался и упал вниз с четвертого этажа, переломав голеностоп.

Друзья сразу сообщили об этом в службу спасения, после чего школьник был госпитализирован. Как сообщает Минздрав Коми, 21 мая подростка выписали и сейчас он уже дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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