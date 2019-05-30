2019-05-30T09:29:18+03:00
Общество

В Сыктывкаре пройдет кубок по силовому экстриму: 12 богатырей будут тягать 10-тонный КамАЗ и 300-килограммовые покрышки

Состязание состоится в столице Коми уже в девятый раз
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В День города 12 июня сыктывкарцев снова порадуют состязания силачей со всей России. На Стефановской площади соберется рекордное количество спортсменов - 12 участников из Сыктывкара, Ухты, Перми, Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска и даже Омска.

Состязание «Силовой экстрим» пройдет в Сыктывкаре уже в девятый раз. Год за годом это праздник для спортсменов и шоу для зрителей. Силачи будут, как и в прошлые годы, тягать 400-килограммовые покрышки, поднимать шары весом в центнер и тягать КамАЗ.

Отметим, что спортивное состязание проходит под эгидой администрации Сыктывкара и «Ассоциация Российских силачей».

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В Сыктывкаре прошел кубок по силовому экстриму: как спортсмены тягали 10-тонный КамАЗ и 300-килограммовые покрышки

Силачи со всей России показывали в Сыктывкаре богатырскую силу (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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