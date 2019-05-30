В Воркуте торговый центр "Дельфин" представляет угрозу для покупателей

СЕГОДНЯ 09:45 2019-05-30T09:48:57+03:00

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В Воркуте прокуратура потребовала закрыть торговый центр "Дельфин". Здание не случайно носит столь экзотическое для Заполярья название - ранее в нем на протяжении многих лет действовал плавательный бассейн. Однако проверка надзорного органа выявила, что реконструкция и эксплуатация помещения прошла без разрешения на проведение таких работ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Кроме того, в настоящее время здание эксплуатируется в качестве торгового центра без наличия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, с многочисленными нарушениями требований пожарной безопасности, что создает непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан.

Прокуратура через суд добилась закрытия торгового центра. "Дельфин" не будет работать пока его владельцы не оформят разрешение на ввод здания в эксплуатацию и устранят нарушения противопожарного режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU