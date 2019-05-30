«Мама места себе не находит, сестра плачет»: отец пропавшей ухтинки записал для нее видеообращение

СЕГОДНЯ 10:51 2019-05-30T11:16:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ухте пятый день ищут 16-летнюю Ламию Гурбанову. Отец пропавшего подростка через издание GSP online записал видеообращение для дочери, в котором просит ее вернуться домой.

Ламия ушла из дома в субботу, 25 мая, около 18:30. С тех пор подросток не выходит на связь. По всему городу расклеены ориентировки с приметами пропавшей. К поискам подключились волонтеры и полиция. Отец девочки через СМИ просит дочь вернуться:

- Ламия, мы тебя любим, ждем, возвращайся домой. Всё будет хорошо, мы поедем в отпуск. И с учебой будет хорошо. Мама места себе не находит, сестра плачет. Нам тебя не хватает. Отзовись, пожалуйста, - сказал отец девочки Рахман Гурбанов.

По данным полиции, пропавшая находится за пределами Ухты. Если вы что-либо знаете о местонахождении Ламии, просит позвонить по телефону дежурной части МВД: 8 (8216)762-166.

Приметы:

- на вид 14-15 лет

- рост 145 сантиметров

- полноватого телосложения

- волосы темно-русые

- глаза светло-голубые

Была одета:

- черная ветровка

- футболка белого цвета

- черные спортивные штаны с вертикальной белой полоской

- светлые кроссовки

- при себе рюкзак черного цвета

Пожалуйста, вернись! Родители ищут пропавшую Ламию Гурбанову среда 29 мая 19.

ИСТОЧНИК KP.RU