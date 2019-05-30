«Мама места себе не находит, сестра плачет»: отец пропавшей ухтинки записал для нее видеообращение
В Ухте пятый день ищут 16-летнюю Ламию Гурбанову. Отец пропавшего подростка через издание GSP online записал видеообращение для дочери, в котором просит ее вернуться домой.
Ламия ушла из дома в субботу, 25 мая, около 18:30. С тех пор подросток не выходит на связь. По всему городу расклеены ориентировки с приметами пропавшей. К поискам подключились волонтеры и полиция. Отец девочки через СМИ просит дочь вернуться:
- Ламия, мы тебя любим, ждем, возвращайся домой. Всё будет хорошо, мы поедем в отпуск. И с учебой будет хорошо. Мама места себе не находит, сестра плачет. Нам тебя не хватает. Отзовись, пожалуйста, - сказал отец девочки Рахман Гурбанов.
По данным полиции, пропавшая находится за пределами Ухты. Если вы что-либо знаете о местонахождении Ламии, просит позвонить по телефону дежурной части МВД: 8 (8216)762-166.
Приметы:
- на вид 14-15 лет
- рост 145 сантиметров
- полноватого телосложения
- волосы темно-русые
- глаза светло-голубые
Была одета:
- черная ветровка
- футболка белого цвета
- черные спортивные штаны с вертикальной белой полоской
- светлые кроссовки
- при себе рюкзак черного цвета
Пожалуйста, вернись! Родители ищут пропавшую Ламию Гурбанову среда 29 мая 19.
ИСТОЧНИК KP.RU