Стал известен маршрут "Велоночи-2019"

СЕГОДНЯ 11:02 2019-05-30T11:02:57+03:00

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12 июня в Сыктывкаре пройдет ежегодная акция «Велоночь-2019». Организаторы масштабного заезда на велосипедах согласовали мероприятие с ГИБДД города и представили маршрут заезда.

Старт колонны начнется на 19:30. Традиционно сбор участников будет на Стефановской площади: сперва нужно пройти регистрацию, затем формируется единая колонна.

Велосипедисты проедут по центральным улицам Сыктывкара: Ленина – Пушкина – Сысольское шоссе – Морозова – Димитрова – Октябрьский проспект – Куратова – Ленина - Стефановская площадь. Общая протяженность маршрута - 10 км.

По всему маршруту на время заезда будет остановлено автомобильное движение. Безопасность в пути обеспечат сотрудники ГИБДД по Сыктывкару и волонтеры. Маршрут планируется преодолеть за один час. Велоколонна финиширует на Стефановской площади, где гостей и жителей столицы Коми будет ждать развлекательная программа и розыгрыш ценных призов.

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ИСТОЧНИК KP.RU