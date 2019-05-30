Полиция Ухты задержала 47 иностранцев, занимающихся попрошайничеством

СЕГОДНЯ 13:18 2019-05-30T13:18:21+03:00

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В полицию Ухты поступило 33 сообщения о том, что группа иностранных граждан занимается на территории города попрошайничеством. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Фото: пресс-служба МВД по РК

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение иностранцев и доставили их в отдел полиции. В настоящее время в отношении 47 доставленных граждан проводится проверка, устанавливаются личности. Выяснилось, что лагерь появился под мостом в районе поселка Озерный.

***МВД по РК напоминает, что попрошайничество представляет собой постоянное (порой навязчивое) выпрашивание у посторонних лиц денег, продуктов питания, одежды, других предметов, из которых можно извлечь материальную выгоду.

Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

Лицо, занимающееся попрошайничеством, может быть привлечено к ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), если приставание к гражданам носило оскорбительный характер. Максимальный размер штрафа, установленный КоАП, составляет 2000 рублей. Также к нарушителю может быть применен административный арест на срок до 15 суток.

Стоит помнить, что федеральный закон № 120 "Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" служит основанием для задержания ребенка, занимающегося попрошайничеством.

Статья 151 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в попрошайничество. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. Если данное преступление совершено родителем, педагогическим работником либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, закон предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, либо арест на срок от четырех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU