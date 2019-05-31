2019-05-31T09:21:02+03:00
Общество

В выходные на востоке Коми продут сильные дожди

Температура воздуха поднимется до +22С
Ольга СОЛОВЕЙ
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На выходных в республике будет теплоНа выходных в республике будет теплоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Синоптики Коми прогнозируют неустойчивый характер погоды на выходных. Под влиянием смещающихся атлантических циклонов вероятность дождей останется высокой: по мере прохождения атмосферных разделов, в субботу, начиная с запада, пройдут небольшие, местами умеренные дожди, не исключены и грозы, затем зона осадков переместится на восток, и в ночь на воскресенье в отдельных районах Предуралья дожди могут быть сильными.

Преобладающий температурный фон составит: ночью +5...+10С, днём +15...+22С. Лишь в Заполярье останется всё по-прежнему: в течение суток от -1 до +4С и осадки смешанного вида.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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