В Кировском парке появится новый арт-объект «Журавли»

СЕГОДНЯ 09:36 2019-05-31T10:05:24+03:00

Его создание и установка обойдется в 6 млн рублей

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В Сыктывкаре в Кировском парке недалеко от закладного камня на месте старой пристани установят арт-объект «Журавли».

Место установки нового арт-объекта выбрано не случайно. Именно со старой пристани солдаты отправлялись на фронта Великой Отечественной войны. Журавлиная композиция увековечит подвиг не вернувшихся с фронта.

Инициаторы установки арт-объекта - Союз ветеранов Республики Коми и автономия «Народы Дагестана». Макет малой архитектурной формы изготовили воспитанники детского дома в Эжве вместе с учителем труда.

- Главный архитектор города Владимир Рунг сказал: «Мне это не нравится» вместо «Спасибо детям за старания». Лично для меня, это было очень оскорбительно. Но нам не нужно мнение Владимира Рунга, нам нужно мнение народа, - отметил член Общественной палаты Коми, руководитель автономии «Народы Дагестана» Шамиль Расулов.

Мраморный мемориал будет состоять из основания и шестиметровой пилоны, которую будет венчать композиция из журавлей. Всего на изготовление и установку понадобиться 6 млн рублей. Инициаторы создания арт-объекта найдут деньги у спонсоров и благотворителей. Пока не сообщается, когда новая скульптура украсит старую пристань.

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ИСТОЧНИК KP.RU