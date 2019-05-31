В Сыктывкаре внук украл у своего дедушки 350 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:34 2019-05-31T09:34:03+03:00

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С заявлением о пропаже 350 тысяч рублей в полицию Сыктывкара обратился 76-летний пенсионер. Как следовало из заявления пожилого человека, кошелек с деньгами пропал при неизвестных обстоятельствах из шкафа в спальне.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след подозреваемого в хищении – внука потерпевшего. 42-летний сыктывкарец признался, что украл деньги у деда, чтобы расплатиться с долгами и приобрести нужные вещи для себя.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU