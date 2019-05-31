2019-05-31T09:34:03+03:00
Происшествия

В Сыктывкаре внук украл у своего дедушки 350 тысяч рублей

42-летний мужчина признался в содеяном
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Вором оказался внукВором оказался внукФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С заявлением о пропаже 350 тысяч рублей в полицию Сыктывкара обратился 76-летний пенсионер. Как следовало из заявления пожилого человека, кошелек с деньгами пропал при неизвестных обстоятельствах из шкафа в спальне.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след подозреваемого в хищении – внука потерпевшего. 42-летний сыктывкарец признался, что украл деньги у деда, чтобы расплатиться с долгами и приобрести нужные вещи для себя.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кировском парке появится новый арт-объект «Журавли»
В выходные на востоке Коми продут сильные дожди
В Ухте мужчина спускался с четвертого этажа по простыням и сорвался
Полиция Ухты задержала 47 иностранцев, занимающихся попрошайничеством
В Усть-Вымском районе Коми иномарка врезалась востановку, водитель погиб
В Усть-Вымском районе Коми иномарка врезалась в остановку, погиб водитель
Стал известен маршрут "Велоночи-2019"
«Мама места себе не находит, сестра плачет»: отец пропавшей ухтинки записал для нее видеообращение
В Воркуте торговый центр "Дельфин" представляет угрозу для покупателей
В Сыктывкаре пройдет кубок по силовому экстриму: 12 богатырей будут тягать 10-тонный КамАЗ и 300-килограммовые покрышки
Стало известно, как чувствует себя сыктывкарский школьник, упавший с четвертого этажа
В столице Коми впервые состоится городской конкурс молодежного творчества «АртДвиж»
В пригороде Сыктывкара обосновалась стая лебедей
В Ухте третий день ищут пропавшую девочку
Ряды редеют: в Коми умирают чаще, чем рождаются
В Печоре мошенник выманил у горожанина деньги, пообещав высокооплачиваемую работу
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению ЕГЭ-2019
В Сыктывкаре нашли тела двух пропавших мужчин