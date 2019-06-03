Жители Сыктывкара выберут эскиз памятного знака фронтовикам, ушедших на войну с пристани Сысолы

СЕГОДНЯ 10:39 2019-06-03T10:42:41+03:00

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На следующей неделе, 11 июня, стартует онлайн голосование по выбору эскиза знака в память о воинах, ушедших на фронт с бывшей пристани у реки Сысола.

Инициатива установки памятного знака на месте, откуда в 1941 году уходили на фронт наши земляки, принадлежит Сыктывкарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Совет ветеранов долгое время продвигал идею создания такого монумента.

Его идея заключается в увековечивании памяти воинов Сыктывкара, ушедших на фронт во время Великой Отечественной войны.

В 2018 году Советом ветеранов был организован конкурс среди профессиональных скульпторов, по итогам которого поступили макеты памятных знаков от нескольких скульпторов. После этого Общественным советом города были рассмотрены представленные макеты и принято решение направить их на доработку. В настоящее время все макеты приведены в соответствие с предложениями и замечаниями общественности.

11 июня стартуют общественные обсуждения в формате онлайн голосования. Таким образом, будет обеспечен более прозрачный выбор и свое мнение смогут выразить все желающие горожане.

После подведения итогов интернет голосования Общественным советом и администрацией города будет окончательно согласован проект для дальнейшей его реализации в части поиска источников финансирования и подготовки проектной документации.

Место размещения памятного знака предусмотрено в проектной документации по благоустройству набережной. Напомним, пока вблизи набережной стоит мемориальный камень.

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ИСТОЧНИК KP.RU