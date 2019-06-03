На выступление певицы Ёлки в Сыктывкаре потратят внебюджетные средства

СЕГОДНЯ 11:40 2019-06-03T11:41:03+03:00

Точную сумму затрат в мэрии не уточнили

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На День России и День города в Сыктывкаре с концертом выступит популярная певица Елка. Концерт артистки состоится 12 июня в 20:00 на Театральной площади. В мэрии столицы рассказали, что приезд певицы оплатили за счет средств социального партнера.

- Выступление певицы профинансировано за счет внебюджетных средств, направленных социальным партнером города - компанией ООО «Лузалес», - отметили в пресс-службе мэрии, не уточнив точную сумму затраченных средств.

Отметим, что выступление знаменитой певицы станет гвоздем Дня города в Сыктывкаре. Артистка пользуется огромной популярностью. Ее эпатаж, интересная манера речи и оригинальные наряды копируют поклонники по всему миру.

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На День города в Сыктывкаре выступит певица Ёлка

Об этом рассказала мэр столицы Валерий Козлов на брифинге с журналистами после общегородской планерки (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU