Лето, здравствуй: в начале июня в Коми ударят заморозки

СЕГОДНЯ 15:17 2019-06-03T15:59:25+03:00

В ночь с 4 на 5 июня дачникам-огородникам придется спасать посаженные овощи и цветы

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Несмотря на то, что в Коми стартовало настоящее календарное лето, заморозки не думают отступать. В ночь с 4 на 5 июня дачникам-огородникам придется спасать посаженные овощи и цветы.

В зону холодов попадут шесть районов республики: не повезет Усть-Цилемскому, Ижемскому, Удорскому, Княжпогостскому, Усть-Вымскому муниципалитетам. Городской округ «Ухта» тоже не входит в число везунчиков: там будет до -1...-2°С, сообщает филиал ФГБУ Северного УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми».

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению не перегружать электрическую сеть, для обогрева помещений используйте только бытовые электроприборы промышленного производства, а также укрыть посадки полимерной пленкой, соломой или нетканным материалом.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «101» или «112»;

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU