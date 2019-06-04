Сыктывкарец расплатился с таксистом фальшивой банкнотой, купленной в Москве

СЕГОДНЯ 09:43 2019-06-04T09:47:40+03:00

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В столице Коми предстанет перед судом 29-летний горожанин. Его обвиняют в сбыте поддельной денежной купюры.

Фальшивую банкноту номиналом 5 тысяч рублей мужчина приобрел в Москве в начале 2019 года. Злоумышленник решил попридержать деньги и использовал купюру несколько позднее — в марте 2019 года. Он расплатился ею с водителем такси. Однако обманщика быстро раскусили. Следственное управление МВД по Коми возбудило уголовное дело по ч.1 ст.186 УК РФ. Обвиняемый полностью признал свою вину. Теперь ему грозит серьезное наказание, ведь максимальная санкция по данной статье предусматривает до 8 лет лишения свободы со со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Об этом сообщает прокуратура Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU