Известная оперная певица Альфия Коротаева даст сольный концерт в Сыктывкаре

СЕГОДНЯ 13:29 2019-06-04T14:08:34+03:00

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Солистка театра оперы и балета Коми Альфия Коротаева приглашает сыктывкарцев и гостей столицы республики на концерт с романтическим названием "Тайная любовь". Известная певица выступит на театральной сцене 5 июня.

В свой юбилейный год и в Года театра в России певица уже дала три сольных концерта для жителей республики в домах культуры поселков Краснозатонский, Верхняя Максаковка и Зеленец. Новая концертная программа впервые прозвучит со сцены сыктывкарского театра.

Название концерта «Тайная любовь» связано с редко исполняемым романсом норвежского композитора Эдварда Грига, который и станет кульминацией вечера. Зрители услышат шедевры камерной музыки западно-европейских композиторов: романсы, песни, арии. Концертная программа составлена из лиричных, проникновенных номеров, объединённых общей любовью артистки и зрителей к классической музыке. Среди авторов музыки - Шуберт, Моцарт, Сен-Санс, Дворжак, Штраус и другие.

- В каждом номере концерта «Тайная любовь» целая история о любви, разлуке, встрече, — отмечает Альфия Коротаева. — В этот вечер мы вместе со зрителями окунёмся в мир классической музыки, прочувствуем и проживём эту историю.

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ИСТОЧНИК KP.RU