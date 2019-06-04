На следующей неделе в Сыктывкаре отключат горячую воду

СЕГОДНЯ 15:48 2019-06-04T16:38:23+03:00

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В столице Коми на следующей неделе начнутся два новых этапа гидравлических испытаний тепловых сетей. Опрессовки затронут окрестности Мичуринского парка и Октябрьский район Сыктывкара. Об этом сообщает ПАО "Т Плюс".

На время работ будет приостановлена подача горячей воды по следующим адресам:

С 10 июня по 13 июня

Гаражная, 1, 7, 9

Куратова, 50, 66, 72, 76

Октябрьский проспект,27

С 14 по 24 июня

28-й Невельской дивизии, 14А, 19, 27А, 29, 35, 39

Громова, 57, 75

Карла Маркса, 116, 120, 144, 150, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 180/1, 182, 197, 199, 201, 213, 214

Католикова, 6

Клары Цеткин, 80

Кр.Партизан, 57, 59, 61, 66, 68, 70, 79, 100

Нагорный пр., 9

Огородная, 2/2

Октябрьский проспект, 93, 97, 101, 105, 107, 116, 118, 118/1, 119А, 120, 121, 122, 124, 124/1, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138/1, 144, 146, 148, 152

Оплеснина, 5

Орджоникидзе, 60, 70, 72

Папанина, 22

Первомайская, 34, 36, 40

Чкалова, 20, 21, 22, 23, 23/1, 24, 25, 26, 27, 28, 28/1, 32, 33

Юхнина, 2, 4, 6, 8.

ИСТОЧНИК KP.RU