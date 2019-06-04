2019-06-04T17:12:17+03:00
Общество

Стал известен состав делегации от Коми на ПМЭФ-2019

Вместе с руководителем Коми в Санкт-Петербург отправятся Наталья Михальченкова и Александр Ремега
Алиса КОЗЛОВА
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С 6 по 8 июня пройдет Петербургский международный экономический форум.С 6 по 8 июня пройдет Петербургский международный экономический форум.Фото: Олег ЗОЛОТО
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"Комсомолка" узнала состав делегации, которая представит Коми на Петербургском международном экономическом форуме.

В работе ПМЭФ-2019, который пройдет с 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге, примут участие заместитель председателя правительства РК Наталья Михальченкова, исполняющий обязанности министра инвестиций, промышленности и транспорта РК Александр Ремега. Возглавит делегацию Глава РК Сергей Гапликов.

На данный момент программа работы представителей нашей республики еще уточняется. Но уже точно известно, что Сергей Гапликов получил приглашение на пленарное заседание с участием Президента России Владимира Путина.

Справка «КП в Коми»

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации.

За прошедшие годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Основная аудитория форума - руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств и политические лидеры, председатели правительств, вице-премьеры, министры, руководители регионов. Традиционно форум собирает свыше 15 тысяч участников из более чем 140 государств.

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В рамках Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 24 по 26 мая, делегация от Коми планирует подписать ряд важных соглашений (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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