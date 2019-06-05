Лето-2019 в Коми: июнь расстроит дождями и ветром, а август порадует теплом

СЕГОДНЯ 09:28 2019-06-05T10:10:28+03:00

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Главный метеоролог республики Олег Козел на заседании Комиссии правительства Коми по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности рассказал, каким будет лето в Коми. Об этом пишет Комиинформ.

Согласно прогнозу синоптиков лето в республике будет довольно комфортным для его жителей: люди успеют и померзнуть, и позагорать. В июне, например, будут преобладать ливни, грозы, порывистый ветер. Температурный фон будет неустойчивый, колебания составят от 10 до 30 градусов, в Заполярье - от 4 до 18. На Севере ожидаются заморозки.

Вторая половина июня будет подвержена циклонической деятельности, погода будет умеренно теплая, дни будут облачные и дождливые. Температура будет колебаться от 14-19 до 20-25 градусов.

Июль будет соответствовать норме, как и количество осадков. Во втором месяце лета на территории Коми будет преобладать средняя и высокая пожароопасность.

Август порадует теплом, температура будет выше климатической нормы, осадки останутся в средних значениях. Пожароопасность сохранится. А сентябрь снова принесет дожди, осадков будет больше нормы.

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ИСТОЧНИК KP.RU