Лето-2019 в Коми: июнь расстроит дождями и ветром, а август порадует теплом
Главный метеоролог республики Олег Козел на заседании Комиссии правительства Коми по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности рассказал, каким будет лето в Коми. Об этом пишет Комиинформ.
Согласно прогнозу синоптиков лето в республике будет довольно комфортным для его жителей: люди успеют и померзнуть, и позагорать. В июне, например, будут преобладать ливни, грозы, порывистый ветер. Температурный фон будет неустойчивый, колебания составят от 10 до 30 градусов, в Заполярье - от 4 до 18. На Севере ожидаются заморозки.
Вторая половина июня будет подвержена циклонической деятельности, погода будет умеренно теплая, дни будут облачные и дождливые. Температура будет колебаться от 14-19 до 20-25 градусов.
Июль будет соответствовать норме, как и количество осадков. Во втором месяце лета на территории Коми будет преобладать средняя и высокая пожароопасность.
Август порадует теплом, температура будет выше климатической нормы, осадки останутся в средних значениях. Пожароопасность сохранится. А сентябрь снова принесет дожди, осадков будет больше нормы.
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ИСТОЧНИК KP.RU