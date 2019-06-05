В День святого Валентина житель Объячево разобрался с любовником своей девушки

СЕГОДНЯ 09:42 2019-06-05T09:42:24+03:00

Изменить размер текста: A A

14 февраля 2019 года, в День Святого Валентина, 37-летний житель села Объячево решил устроить романтический ужин со своей бывшей сожительнице. Согласившись на встречу у него дома, женщина к назначенному времени не пришла и не отвечала на телефонные звонки. Молодой человек решил выяснить причины ее поведения, для чего представился сотрудником полиции и в таком амплуа сумел попасть в жилье своей бывшей сожительницы. Там он обнаружил 42-летнего соперника, с которым хозяйка дома распивала спиртное. Между мужчинами возникла перепалка, в ходе которой бывший возлюбленный потребовал от нового покинуть помещение. Нетрезвый «разлучник» не стал сопротивляться и отправился на выход. В этот момент ревнивец взял кухонный нож и ударил соперника в живот. Причиненное потерпевшему ранение квалифицировано, как причинившее тяжкий вред здоровью.

Лечение потерпевшего в стационаре обошлось государству в 40 тысяч рублей, которые по иску прокурора Прилузского района взысканы с причинителя вреда. Суд признал жителя Объячево виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

ИСТОЧНИК KP.RU