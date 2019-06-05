2019-06-05T15:47:43+03:00
Общество

В Печоре обстреляли пассажирский автобус из пневматики

Пассажиры сообщают о резком хлопке и разбившемся стекле
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото с паблика «Типичная Печора»Фото с паблика «Типичная Печора»
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В Печоре неизвестные хулиганы обстреляли из пневматического оружия автобус ПАЗ маршрута №1.

Происшествие случилось в воскресенье, 2 июня, около 16:30 на перекрестке улиц Ленина и Советская Печора, где курсировал автобус №9. Пассажиры сообщают о резком хлопке и разбившемся стекле.

- Люди в автобусе были напуганы, заплакали дети, — рассказала «Невским новостям» один из пассажиров того злополучного рейса.

К счастью, никто не пострадал. В МВД по Коми «Комсомолке» рассказали, что по этому факту обращений в ОВД по Печоре не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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