В Сыктывкаре ищут бесследно пропавшего мужчину

СЕГОДНЯ 16:17 2019-06-06T16:24:06+03:00

В последний раз 42-летнего жителя Эжвинского района видели 24 мая в местечке Строитель

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Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Сыктывкару ищут Александра Алексеевича Павлова, о чем сообщает пресс-служба УМВД столицы Коми.

В последний раз 42-летнего жителя Эжвинского района видели 24 мая в местечке Строитель. До настоящего времени о местонахождении мужчины ничего неизвестно.

Приметы разыскиваемого:

- На вид 45 лет, рост около 175 см, худощавое телосложение, глаза карие. Был одет в кожаную коричневую куртку, синие джинсы, белые кроссовки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого Павлова Александра Алексеевича, просьба сообщить информацию в УМВД России по городу Сыктывкару по телефонам: 8(8212) 63-81-02, 63-81-00, 63-81-27 или 02. Анонимность гарантируется.

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ИСТОЧНИК KP.RU