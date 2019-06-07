2019-06-07T10:11:07+03:00
Общество

На выходных воздух в Коми прогреется до 30 градусов

В воскресенье пройдут кратковременные дожди, грозы, ливни
Ольга СОЛОВЕЙ
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В выходные дни прохладная погода, которая наблюдалась на уходящей неделе, на основной территории республики сменится жарой. Об этом сообщает ЦГМС Коми.

Пик высоких температур придется на воскресенье. Температура воздуха повысится до +22...+27С, в южной половине республики до +30С и выше.

В субботу, под влиянием области повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. А вот в воскресенье атлантический циклон принесет очень теплый и влажный воздух из южных регионов России. Повсеместно пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, местами с ливнями, градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с.

Потеплеет и в районах Заполярья – впервые в этом сезоне температура воздуха преодолеет отметку в +10С, что ускорит процесс снеготаяния. На данный момент высота снега здесь еще составляет более 30 см.

ИСТОЧНИК KP.RU

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