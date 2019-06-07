2019-06-07T10:35:27+03:00
Общество

Сыктывкарский городской суд не разрешил активистам проводить пикет около своего здания

Мэрия не согласовала протестное мероприятие
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Сыктывкарские общественники Вячеслав Слюсарев и Григорий Каблис хотели провести пикет напротив здания Сыктывкарского городского суда. Однако мэрия не согласовала протестное мероприятие. Тогда активисты подали иск в суд на бездействие мэрии. Но суд встал на сторону администрации, рассказал «КомиОнлайну» правозащитник Эрнест Мезак.

Активисты подали заявление о проведении пикета около здания суда 29 мая. Они планировали выйти на площадку возле суда (улица Пушкина, 22) с 8:30 до 10:00. Главная цель мероприятия - «Ознакомление судей Сыктывкарского городского суда с содержанием постановления Европейского Суда по правам человека от 30 апреля 2019 года по делу «Каблис против России» (жалобы № 48310/16 и № 59663/17), в котором было признано, что общий запрет публичных мероприятий на Стефановской площади города Сыктывкара, введенный публичными властями города Сыктывкара и Коми, нарушает свободу мирных собраний, как ее гарантирует статья 11 Европейской Конвенции по правам человека».

31 мая администрация отказала общественникам в проведении пикета, ссылаясь на то, что запрещены любые публичные мероприятия на территории около суда. 6 июня Сыктывкарский городской суд отказал активистам в удовлетворении исковых требований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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