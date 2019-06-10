В Коми жара сменится прохладой

СЕГОДНЯ 10:04 2019-06-10T10:04:27+03:00

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На неделе жаркая погода в Коми вновь постепенно сменится прохладной. В начале недели в южных районах ещё удержатся высокие температуры +25...+28С, но в северных районах холодный атмосферный фронт уже понизит температуру до +12...+17С.

Везде пройдут кратковременные дожди, местами с грозами и ливнями. Начиная с середины недели, под влиянием арктического антициклона, ожидаются холодные ночи — температура будет понижаться до +1...+6С, а в северных и центральных районах при облачных прояснениях есть вероятность заморозков до -2С. Днем воздух будет прогреваться до +10...+15С.

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ИСТОЧНИК KP.RU