В Коми жара сменится прохладой
На неделе жаркая погода в Коми вновь постепенно сменится прохладной. В начале недели в южных районах ещё удержатся высокие температуры +25...+28С, но в северных районах холодный атмосферный фронт уже понизит температуру до +12...+17С.
Везде пройдут кратковременные дожди, местами с грозами и ливнями. Начиная с середины недели, под влиянием арктического антициклона, ожидаются холодные ночи — температура будет понижаться до +1...+6С, а в северных и центральных районах при облачных прояснениях есть вероятность заморозков до -2С. Днем воздух будет прогреваться до +10...+15С.
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ИСТОЧНИК KP.RU