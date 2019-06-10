2019-06-10T11:39:31+03:00
Происшествия

В пригороде Сыктывкара пожар уничтожил две бани

Причины возгорания пока неизвестны
Ольга СОЛОВЕЙ
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Пожар в пригороде СыктывкараПожар в пригороде СыктывкараФото: Предоставлено "Комсомолке"
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Сегодня утром случился пожар в дачном обществе "Парус" в поселке Верхняя Максаковка. Как сообщили "КП-Коми" в пресс-службе МЧС России по Республике Коми, сообщение о возгорании поступило в 10:17. Пожар охватил две бани и несколько хозпостроек. Сейчас на месте работаю пожарные, причины возгорания пока неизвестны.

Как рассказали "Комсомолке" очевидцы ЧП, хозяев бань в момент возгорания не было дома.

Сгорела баня Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сгорела баняФото: Предоставлено "Комсомолке"

ЧП произошло в понедельник, 10 июня Фото: Предоставлено "Комсомолке"

ЧП произошло в понедельник, 10 июняФото: Предоставлено "Комсомолке"

ИСТОЧНИК KP.RU

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