В пригороде Сыктывкара пожар уничтожил две бани
Причины возгорания пока неизвестны
Пожар в пригороде СыктывкараФото: Предоставлено "Комсомолке"
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Сегодня утром случился пожар в дачном обществе "Парус" в поселке Верхняя Максаковка. Как сообщили "КП-Коми" в пресс-службе МЧС России по Республике Коми, сообщение о возгорании поступило в 10:17. Пожар охватил две бани и несколько хозпостроек. Сейчас на месте работаю пожарные, причины возгорания пока неизвестны.
Как рассказали "Комсомолке" очевидцы ЧП, хозяев бань в момент возгорания не было дома.
Сгорела баняФото: Предоставлено "Комсомолке"
ЧП произошло в понедельник, 10 июняФото: Предоставлено "Комсомолке"
ИСТОЧНИК KP.RU