Пропавший в Коми вахтовик из Казахстана нашелся в другом городе России

СЕГОДНЯ 13:55 2019-06-10T13:55:22+03:00

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28-летний Артем Семин выехал из города Шемонаиха Восточно-Казахстанской области 12 мая. Спустя три дня он уже был в Воркуте. Семин пропал после того, как десять дней отработал бурильщиком. Телефон парня был отключен с 25 мая, по месту пребывания в Воркуте его не обнаружили. На работе вахтовик тоже не появлялся.

Как сообщает ИА БНК со ссылкой на родных вахтовика, с молодым человеком все в порядке. Благодаря шумихе соцсетях Артема удалось разыскать в Омске, он находится у своего дяди.

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ИСТОЧНИК KP.RU