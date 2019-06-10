Пропавший в Коми вахтовик из Казахстана нашелся в другом городе России
Мужчину разыскали в Омске
Фото: из открытых источников
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28-летний Артем Семин выехал из города Шемонаиха Восточно-Казахстанской области 12 мая. Спустя три дня он уже был в Воркуте. Семин пропал после того, как десять дней отработал бурильщиком. Телефон парня был отключен с 25 мая, по месту пребывания в Воркуте его не обнаружили. На работе вахтовик тоже не появлялся.
Как сообщает ИА БНК со ссылкой на родных вахтовика, с молодым человеком все в порядке. Благодаря шумихе соцсетях Артема удалось разыскать в Омске, он находится у своего дяди.
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ИСТОЧНИК KP.RU