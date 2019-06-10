В Воркуте мужчина украл два флакона духов и получил почти 4 года колонии

10 Июнь 16:52 2019-06-10T16:52:49+03:00

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Ранее судимый мужчина, покупая в магазине «Магнит-Косметик» бытовую химию, решил похитить женские духи. Воспользовавшись тем, что в магазине было мало посетителей, а продавцы находились на кассе, он достал из картонных упаковок два флакона женских духов, спрятал их в карман куртки, а пустые упаковки поставил обратно на стеллажи. Пока он шел к кассе, его внимание привлекли складные рюкзаки, которые обвиняемый так же положил в карманы своей куртки.

Расплатившись за бытовую химию, которую воришка приобрел, чтобы скрыть подозрения о краже им духов, он вышел из магазина, рядом с которым продал краденые духи неизвестному мужчине за 1000 рублей.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. Судом при назначении наказания учтены факты неоднократного привлечения воркутинца к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности, окончательно ему назначено наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU