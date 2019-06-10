Защита Вячеслава Гайзера намерена обжаловать приговор в Верховном суде России

10 Июнь 17:50 2019-06-10T17:52:08+03:00

Она не согласна с решением по статье «мошенничество», «отмывание денег» и «взятка»

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Замоскворецкий суд назначил экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру 11 лет в колонии строгого режима и штраф 160 млн рублей. Однако защита не намерена сдаваться: она обжалует приговор в вышестоящей инстанции, сообщает Комиинформ.

Сегодня, 10 июня, Гайзера признали виновным в мошенничестве и коррупции в особо крупном размере, а также в получении взятки. При этом судья снял обвинения в организации преступного сообщества. Защита не согласна с решением по статье «мошенничество», «отмывание денег» и «взятка» и направит апелляционную жалобу в Верховный суд РФ.

Напомним, прокурор настаивал на 21 годе колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, штрафе в 500 миллионов рублей, а также лишении права занимать госдолжности на протяжении пяти лет.

Какие сроки получили остальные экс-чиновники и коммерсанты Коми?

- Экс-заместитель Гайзера Алексей Чернов приговорен к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей. Ему на четыре года запретили занимать руководящие должности.

- Бывший спикер республиканского парламента Игорь Ковзель получил шесть лет колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей. Суд оправдал его по статьям 210 (участие в ОПС) и 290 (получение взятки) Уголовного кодекса РФ. Ковзель полностью отбудет свой срок уже в сентябре 2019 года.

- Занимавшую пост руководителя компании «Советник» Наталью Моторину приговорили к восьми годам колонии общего режима.

- Предприниматель Михаил Хрузин осужден на семь лет колонии общего режима.

- Экс-начальник управления информации администрации Главы Коми Павел Марущак приговорен к 5,8 годам колонии.

- Глава компании «Интерпроза» Валерий Маляров и бывший директор «Агрохолдинга» Сергей Смешной получили по пять лет условно.

- Экс-руководитель Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми Игорь Кудинов приговорен к 7 годам колонии общего режима. Ему назначили штраф в 500 тысяч рублей и запретили занимать руководящие должности на 5 лет.

- Предприниматель Валерий Веселов приговорен к 6,6 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.

- Личный помощник еще одного фигуранта громкого дела Александра Зарубина, который сейчас находится в федеральном розыске, Лев Либинзон освобожден в зале суда. Его дело было возвращено в Генпрокуратуру.

- Экс-главу Коми Владимира Торлопова, который до этого находился под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда. Его приговорили к 6,6 годам колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU