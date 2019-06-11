Синоптики Коми предупреждают о сильном ветре

СЕГОДНЯ 13:24 2019-06-11T13:25:10+03:00

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На территории Республики Коми до 22 часов сохранится западный, северо-западный ветер 7-12 м/с, порывами 13-18 м/с. В северных и центральных районах порывами до 23 м/с, местами гроза, прогнозирует ЦГМС Коми.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

Воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок на автотранспорте и участия в массовых мероприятиях.

По возможности оставайтесь в квартире или в ином защищенном помещении, закройте окна в домах и в квартирах, держитесь как можно дальше от окон.

Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.

Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.

Убрать с крыш, балконов, подоконников и лоджий предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены вниз и причинить людям травмы. Предметы, находящиеся во дворах, закрепите или занесите в помещение.

Если ударила молния:

прежде всего вызовите скорую медицинскую помощь, затем потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом (полотенцем);

если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует "телефон доверия": 8 (8212) 29-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU