В Сыктывкаре из окна выпал трехлетний ребенок

СЕГОДНЯ 15:24 2019-06-11T15:27:30+03:00

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В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД Сыктывкара поступило сообщение, что из окна второго этажа жилого дома выпал ребенок. Трехлетний мальчик был доставлен в детскую больницу с различными травмами, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

В ходе проверки полицейские выяснили, что за ребенком присматривала знакомая. Женщина укладывала его спать. В это время с работы вернулась мать мальчика и пошла провожать знакомую. Сыктывкарка отлучилась из комнаты на несколько минут, а вернувшись не обнаружила ребенка. Малыш, оставшись без присмотра, залез на подоконник, открыл окно и, не удержавшись за москитную сетку, выпал с высоты второго этажа на улицу.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Семья пострадавшего характеризуется положительно, на учете в ОПДН не состоит.

МВД по Республике Коми напоминает, что с наступлением теплой погоды необходимо позаботиться о безопасности несовершеннолетних. Не оставляйте малолетних детей надолго одних без должного присмотра. Малыши из-за своей любознательности прямо тянутся к окнам, которые в жаркую погоду часто отворяют или закрывают москитной сеткой, а они вдвойне опасны, поскольку дети держатся за нее как за надежную опору.

Правила безопасности, которые помогут предотвратить падение детей из окон:

1. Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних.

2. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.

3. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений! Напротив - москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается на нее.

4. По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу.

5. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров.

6. Оборудуйте окна решетками. Они защитят детей от падения из открытых окон.

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ИСТОЧНИК KP.RU