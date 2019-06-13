Проект закона об обращении с отходами депутаты Госсовета Коми рассмотрят осенью

СЕГОДНЯ 09:38 2019-06-13T09:41:59+03:00

Рассмотрение законопроекта «О некоторых вопросах в области обращения с отходами производства и потребления состоится через несколько месяцев

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Рассмотрение законопроекта «О некоторых вопросах в области обращения с отходами производства и потребления», который подготовила межфракционная рабочая группа Госсовета, перенесут на осеннюю сессию, сообщает Комиинформ.

- Законопроект широко обсуждался общественностью, поступило достаточно много поправок и предложений. Он исключает возможность ухудшения экологической ситуации в связи с завозом мусора для захоронения в Коми из других субъектов России. Мы приняли решение доработать закон, чтоб он был понятен и принят всеми участниками процесса обсуждения, и только после этого вносить на сессию, - говорит руководитель межфракционной рабочей группой, которая занималась созданием законопроекта, Сергей Усачев.

Как заметило «7×7», один из пунктов будущего законопроекта разрешает ввоз мусора в республику, именно «только для обработки и дальнейшей утилизации». Это не ушло от внимания жителей Коми: всего за две недели было получено около 600 предложений по улучшению законопроекта от неравнодушных.

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Напомним, что к списку муниципалитетов, где космический мусор падает с 50-х годов, в этом году добавятся еще два района - Усть-Куломский и Троицко-Печорский районы (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU