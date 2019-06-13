2019-06-13T11:37:29+03:00
Общество

Стало известно, сколько денег потратят на реконструкцию заброшенного аэропорта в Соколовке

Огромные средства в восстановление заброшенного аэропорта вносит заказу ООО «Новапорт Холдинг»
Анастасия МАШКАЛЕВА
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На фото: так выглядит заброшенная котельная в СоколовкеНа фото: так выглядит заброшенная котельная в СоколовкеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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На реконструкцию аэропорта «Соколовке» до 2025 года потратят более 8 млрд рублей, сообщает Интерфакс.

Огромные средства в реконструкцию заброшенного аэропорта вносит ООО «Новапорт Холдинг». Два месяца назад специалисты компании обследовали состояние сооружений и зданий в Соколовке.

- Компания представила инвестиционную программу и технико-экономическое обоснование проекта по развитию сыктывкарского аэропорта в Соколовке, — говорится в пресс-релизе от администрации главы Коми.

По проекту ныне обветшавший аэропорт, который стал памятником заброшенности, начнут восстанавливать в 2021 году. Старый аэропорт в черте города планируют закрыть, а опустевшее место застроить многоэтажными домами и коттеджами.

Связывать столицу Коми и аэропорт в Соколовке будут не только автобусы, но и поезда. Для этих целей восстановят ныне заброшенную железную дорогу к аэропорту. Планируется, что новая воздушная гавань будет рассчитана на перевозку 600 пассажиров в час. Аэропорт в Соколовке станет важным транспортным узлом и будет принимать российские и зарубежные суда.

Отметим, что аэропорт в Соколовке начали строить в 1982 году. Активная фаза строительства прекратилась в 90-е годы, когда сократилось финансирование. Окончательно стройка прекратилась в 2000-е годы. Глава Коми Сергей Гапликов неоднократно говорил, что аэропорт надо восстановить. Конкретные шаги начались только в феврале этого года, когда правительство Коми заключило соглашение с ООО «Новапорт Холдинг». Эта компания выразила готовность вложить деньги в строительство необходимой инфраструктуры аэропорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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