2019-06-13T15:06:50+03:00
Общество

В Сыктывкаре расскажут, как искать деньги на социальные проекты

На первую обучающую встречу приглашают всех желающих
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Сегодня, 13 июня, в 18:00 участники проекта новой общественной организации Проект 1780 проведут первую обучающую встречу, на которую приглашают всех желающих. Тема мероприятия - поиск денег на социальные проекты.

Первую обучающую встречу проведут Юлия Посевкина из организации «Особое детство» (выиграла 12 грантов, 6 из них — президентские) и Дмитрий Махов, создавший проект «Скетчбук» для Воркуты. Они поделятся своими технологиями поиска средств и проведут обучающую игру.

Отметим, что Проект 1780 при поддержке фонда президентских грантов организация создал «Акселератор городских проектов» по благоустройству Сыктывкара: от экологии до создания общественных пространств.

Где все пройдет?

Револьт-центр, Первомайская 149, 13/06, 18:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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