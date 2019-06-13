2019-06-13T15:11:10+03:00
Происшествия

Сыктывкарец хотел принять пожертвования на храм, но стал жертвой мошенников

Мужчину обманули через интернет
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Сыктывкарец выполнил все указания, сообщив при регистрации номер и реквизиты своей банковской карты.Сыктывкарец выполнил все указания, сообщив при регистрации номер и реквизиты своей банковской карты.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В дежурную часть УМВД России по городу Сыктывкара поступило сообщение от местного жителя, который чуть не подвергся обману со стороны интернет-мошенников.

Заявителю, ответственному за сбор средств на строительство храма, поступило сообщение в социальной сети «ВКонтакте» от пользователя по имени «Александр Местный». Собеседник пояснил, что в качестве благотворительности хочет перечислить 300 тысяч рублей. Чтобы оформить перевод, требовалось зарегистрироваться на сайте, созданном якобы для проведения промежуточных банковских операций. Сыктывкарец выполнил все указания, сообщив при регистрации номер и реквизиты своей банковской карты. Вскоре лжеблаготворитель потребовал, чтобы на указанный им счет были зачислены 8 тысяч 750 рублей для последующего возврата.

Далее указания следовали одно за другим. Объяснения манипуляций со счетами показались заявителю подозрительными, поэтому он прервал общение.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
40-летний рыбак утонул в Сосногорском районе, тело искали три недели
В Сыктывкаре расскажут, как искать деньги на социальные проекты
ЧП на ухтинском заводе: рабочему размозжило руку
Стало известно, сколько денег потратят на реконструкцию заброшенного аэропорта в Соколовке
Проект закона об обращении с отходами депутаты Госсовета Коми рассмотрят осенью
На трассе Киров – Сыктывкар Honda врезалась в МАЗ и опрокинулась
В Коми запустят сельскую ипотеку по ставке 3% годовых
Ухтинец, сбегая от полиции, попал в ДТП, скрылся и заявил об угоне авто
На реконструкцию стадиона в Сыктывкаре потратят почти два миллиарда
В Визинге будут судить парня, убившего собаку ножом и выстрелом из арбалета
В Сыктывкаре из окна выпал трехлетний ребенок
Синоптики Коми предупреждают о сильном ветре
Как будут ходить автобусы в Сыктывкаре 12 июня 2019
Защита Вячеслава Гайзера намерена обжаловать приговор в Верховном суде России
В Воркуте мужчина украл два флакона духов и получил почти 4 года колонии
Пропавший в Коми вахтовик из Казахстана нашелся в другом городе России
В Сыктывкаре сфотографировали воронку в небе, похожую на смерч
В пригороде Сыктывкара пожар уничтожил две бани
В южных районах Коми объявлено штормовое предупреждение
В Коми жара сменится прохладой
В Ухте бастовали водители маршруток
В Воркуте пропал вахтовик из Казахстана
В Ухте пенсионер попытался купить авиабилет и лишился денег