Сыктывкарец хотел принять пожертвования на храм, но стал жертвой мошенников

13 Июнь 15:11 2019-06-13T15:11:10+03:00

Сыктывкарец выполнил все указания, сообщив при регистрации номер и реквизиты своей банковской карты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В дежурную часть УМВД России по городу Сыктывкара поступило сообщение от местного жителя, который чуть не подвергся обману со стороны интернет-мошенников.

Заявителю, ответственному за сбор средств на строительство храма, поступило сообщение в социальной сети «ВКонтакте» от пользователя по имени «Александр Местный». Собеседник пояснил, что в качестве благотворительности хочет перечислить 300 тысяч рублей. Чтобы оформить перевод, требовалось зарегистрироваться на сайте, созданном якобы для проведения промежуточных банковских операций. Сыктывкарец выполнил все указания, сообщив при регистрации номер и реквизиты своей банковской карты. Вскоре лжеблаготворитель потребовал, чтобы на указанный им счет были зачислены 8 тысяч 750 рублей для последующего возврата.

Далее указания следовали одно за другим. Объяснения манипуляций со счетами показались заявителю подозрительными, поэтому он прервал общение.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU