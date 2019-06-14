2019-06-14T09:18:43+03:00
Общество

На выходных в Коми могут ударить заморозки

Холодная погода сохранится на всей территории республики
Ольга СОЛОВЕЙ
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Выходные в Коми будут не летниеВыходные в Коми будут не летниеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Холодная погода, вызванная вторжением арктического воздуха, сохранится и в выходные дни, сообщает ЦГМС Коми.

Температурный фон в среднем на 5С останется ниже нормы. В субботу ожидается облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди, в приполярных районах и в Заполярье ночью со снегом.

Температура воздуха в ночные часы составит 1...6С, в дневные 4...9С, на юго-западе 11...16С.

В ночь на воскресенье зона дождей постепенно уйдет за пределы региона. При прояснениях в ночные и утренние часы велика вероятность понижения температуры до заморозков, -1...-2С. Зато днем станет немного теплее, 6...11С, на юго-западе 12...17С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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