На выходных в Коми могут ударить заморозки
Холодная погода, вызванная вторжением арктического воздуха, сохранится и в выходные дни, сообщает ЦГМС Коми.
Температурный фон в среднем на 5С останется ниже нормы. В субботу ожидается облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди, в приполярных районах и в Заполярье ночью со снегом.
Температура воздуха в ночные часы составит 1...6С, в дневные 4...9С, на юго-западе 11...16С.
В ночь на воскресенье зона дождей постепенно уйдет за пределы региона. При прояснениях в ночные и утренние часы велика вероятность понижения температуры до заморозков, -1...-2С. Зато днем станет немного теплее, 6...11С, на юго-западе 12...17С.
ИСТОЧНИК KP.RU