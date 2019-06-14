В Сыктывкаре пропавшего три недели назад мужчину нашли около церкви
На прошлой неделе сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Сыктывкару объявили в розыск Александра Алексеевича Павлова. Сегодня стражи правопорядка нашли мужчину в районе церкви в местечке Кируль, о чем соообщает пресс-служба УМВД столицы Коми.
Мужчину, которого искали почти неделю, после обнаружения доставили в отдел полиции. Правоохранители выяснили, что преступлений в отношении пропавшего не совершалось.
Напомним, что 42-летнего жителя Эжвинского района искали с 24 мая, когда его в последний раз видели в местечке Строитель.
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ИСТОЧНИК KP.RU