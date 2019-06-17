В предпоследнюю неделю июня в Коми потеплеет

17 Июнь 09:33 2019-06-17T09:33:00+03:00

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Предпоследняя неделя июня будет холодной. В понедельник по-прежнему на большей части территории республики ожидается в пределах 6...11С, на крайнем северо-востоке 1...6С, только на юго-западе — 12...17С.

А вот со вторника ситуация поменяется, с запада начнет поступать более теплый и влажный воздух. Температурный фон приблизится к норме. Но вместе с потеплением придут дожди с грозами. Не исключено, что местами грозы будут сопровождаться резким усилением ветра. По ночам ожидается в пределах 5...12С. Дневная температура воздуха будет повышаться до 16... 21С, на юге в середине недели возможно до 25С. Потеплеет и в Заполярье, но прогнозируется, что максимальный прогрев составит всего 8...13С.

ИСТОЧНИК KP.RU