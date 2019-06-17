В Сыктывкаре появится ещё одно место для оформления биометрических загранпаспортов

17 Июнь 13:03 2019-06-17T13:03:25+03:00

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С 25 июня сыктывкарский центр «Мои документы» начнет оформлять загранпаспорта с биометрическими данными. До этого оформить загранпаспорт нового поколения можно было только на сайте госуслуг и в Управлении МВД России по Республике Коми.

Для включения новой функции в перечень услуг, МФЦ Коми купил комплексы для записи биометрических данных. В будущем планируется, что такие же комплексы появятся в Ухте и в Воркуте:

– Подача документов на получение загранпаспорта нового поколения через МФЦ – большой и важный проект для нас. В пилотном режиме он будет работать сначала во флагманском центре «Мои Документы» в Сыктывкаре. После отладки всех процессов оформить загранпаспорт с биометрическими данными можно будет в ухтинском и воркутинском центрах «Мои Документы», - подчеркнула руководитель МФЦ Коми Наталья Жегунова.

Чтобы оформить биометрический паспорт в МФЦ, с собой нужно взять паспорт гражданина России, прежний загранпаспорт (если срок его действия ещё не истек) и военный билет (мужчинам от 18 до 27 лет). Документы будут принимать два раза в неделю: по вторникам с 10 до 13 часов и по четвергам с 13 до 17 часов. Записаться на прием документов нужно заранее. Сделать это можно, позвонив по бесплатному телефону горячей линии 8-800-200-82-12. Максимальный срок выдачи паспорта составит 90 дней. За оформление биометрического паспорта взрослым и детям старше 14 лет нужно будет заплатить пять тысяч рублей, детям младше 14 лет – две с половиной тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU