По районам Коми будет ездить мобильная лаборатория будущего для детей

17 Июнь 14:41 2019-06-17T14:41:42+03:00

Школьники из отдаленных поселков и сел будут управлять квадрокоптерами и программировать роботов

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В 2019-2020 учебном году в Республике Коми в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» появится передвижная высокотехнологичная лаборатория для детей «Мобильный Кванториум».

Ребята из отдаленных сел и поселков смогут заниматься в ней по программам инженерной и естественно-научной направленности. В «Мобильном Кванториуме» будет семь функциональных зон: робоквантум (конструирование и программирование роботов), аэроквантум (создание дронов и управление квадрокоптерами), геоквантум (обучение картографии и проектированию виртуальных карт современности), it-квантум (изучение программирования и сетевых технологий), vr-квантум (изучение технологий дополненной и виртуальной реальности), зона промышленного дизайна и хайтек-зона (изучение основ электротехники).

Сейчас для лаборатории ищут специалистов с высшим инженерным или педагогическим образованием, готовых работать с детьми. Подробную информацию можно узнать по номеру телефона в Сыктывкаре: (88212) 402-368 или прислать резюме на электронную почту: kvantorium11@yandex.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU