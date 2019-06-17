2019-06-17T14:41:42+03:00
Общество

По районам Коми будет ездить мобильная лаборатория будущего для детей

Школьники из отдаленных поселков и сел будут управлять квадрокоптерами и программировать роботов
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Дети смогут в этой лаборатории создавать роботовДети смогут в этой лаборатории создавать роботов
Изменить размер текста:

В 2019-2020 учебном году в Республике Коми в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» появится передвижная высокотехнологичная лаборатория для детей «Мобильный Кванториум».

Ребята из отдаленных сел и поселков смогут заниматься в ней по программам инженерной и естественно-научной направленности. В «Мобильном Кванториуме» будет семь функциональных зон: робоквантум (конструирование и программирование роботов), аэроквантум (создание дронов и управление квадрокоптерами), геоквантум (обучение картографии и проектированию виртуальных карт современности), it-квантум (изучение программирования и сетевых технологий), vr-квантум (изучение технологий дополненной и виртуальной реальности), зона промышленного дизайна и хайтек-зона (изучение основ электротехники).

Сейчас для лаборатории ищут специалистов с высшим инженерным или педагогическим образованием, готовых работать с детьми. Подробную информацию можно узнать по номеру телефона в Сыктывкаре: (88212) 402-368 или прислать резюме на электронную почту: kvantorium11@yandex.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Юношеской библиотеке Республики Коми открылась мастерская новых технологий

В «Гвоздильне-LAB» можно экспериментировать с 3D-принтером, выжигать по дереву и программировать (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Республика Коми заняла 13 место в рейтинге по благосостоянию семей
В Сосногорске лишенный прав пьяный тракторист лихачил на улицах города
В Сыктывкаре появится ещё одно место для оформления биометрических загранпаспортов
В предпоследнюю неделю июня в Коми потеплеет
В банках Коми появился новый вид мошенничества
В Воркуте у женщины пытались украсть с карты 65 тысяч
В Сыктывкаре 26 человек тушили горящий дом
Под Сыктывкаром опрокинулась «Приора»: пострадал водитель
В Сысольском районе иномарка сбила 16-летнего мотоциклиста
У усинца, пытавшегося купить лодочный мотор, украли 85 тысяч
В Эжве подожгли дачу: огонь тушили шесть человек
В Сыктывкаре перекроют улицу Катаева
В Сыктывкаре на Троицу изменится схема движения автобусов
В Сыктывкаре пропавшего три недели назад мужчину нашли около церкви
«Ростелеком» выступил техническим партнером «Велоночи-2019» в Коми
В Воркуте управляющая организация хранила в подвале дома отходы первого класса опасности
На выходных в Коми могут ударить заморозки
40-летний рыбак утонул в Сосногорском районе, тело искали три недели
Сыктывкарец хотел принять пожертвования на храм, но стал жертвой мошенников
В Сыктывкаре расскажут, как искать деньги на социальные проекты
ЧП на ухтинском заводе: рабочему размозжило руку