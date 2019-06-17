В Сосногорске лишенный прав пьяный тракторист лихачил на улицах города

17 Июнь 16:01 2019-06-17T16:08:14+03:00

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В Сосногорске отправится в места не столь отдаленные любитель быстрой езды на пьяную голову. Мужчина осужден за управление трактором в нетрезвом состоянии. Отметим, что суд лишил тракториста-лихача свободы с учетом того, что тот уже был осужден за аналогичное преступление и неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и был лишен водительских прав.

Происшествие, после которого сосногорец оказался на скамье подсудимых, произошло в феврале нынешнего года. Мужчина, будучи навеселе, резво гнал по улицам Сосногорска на тракторе JGB Sitemaster, виляя по проезжей части из стороны в сторону. Трактор был замечен сотрудниками патрульно-постовой службы, которые на служебном автомобиле с включенными проблесковыми маячками проследовали за ним. Сотрудники полиции смогли остановить трактор возле одного из домов по ул. Путейской после того, как он съехал с дороги в сугроб.

Свою вину подсудимый полностью признал. Сосногорский городской суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 10 месяцев 27 дней.

С указанным приговором не согласилась сторона защиты, которая посчитала приговор чрезмерно суровым. Верховный суд РК оставил в силе решение суд первой инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU