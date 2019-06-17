2019-06-17T16:08:14+03:00
Происшествия

В Сосногорске лишенный прав пьяный тракторист лихачил на улицах города

За езду в нетрезвом виде он лишился свободы на полгода
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
На улицах Сосногорска развлекался пьяный трактористНа улицах Сосногорска развлекался пьяный трактористФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Сосногорске отправится в места не столь отдаленные любитель быстрой езды на пьяную голову. Мужчина осужден за управление трактором в нетрезвом состоянии. Отметим, что суд лишил тракториста-лихача свободы с учетом того, что тот уже был осужден за аналогичное преступление и неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и был лишен водительских прав.

Происшествие, после которого сосногорец оказался на скамье подсудимых, произошло в феврале нынешнего года. Мужчина, будучи навеселе, резво гнал по улицам Сосногорска на тракторе JGB Sitemaster, виляя по проезжей части из стороны в сторону. Трактор был замечен сотрудниками патрульно-постовой службы, которые на служебном автомобиле с включенными проблесковыми маячками проследовали за ним. Сотрудники полиции смогли остановить трактор возле одного из домов по ул. Путейской после того, как он съехал с дороги в сугроб.

Свою вину подсудимый полностью признал. Сосногорский городской суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 10 месяцев 27 дней.

С указанным приговором не согласилась сторона защиты, которая посчитала приговор чрезмерно суровым. Верховный суд РК оставил в силе решение суд первой инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Республика Коми заняла 13 место в рейтинге по благосостоянию семей
По районам Коми будет ездить мобильная лаборатория будущего для детей
В Сыктывкаре появится ещё одно место для оформления биометрических загранпаспортов
В предпоследнюю неделю июня в Коми потеплеет
В банках Коми появился новый вид мошенничества
В Воркуте у женщины пытались украсть с карты 65 тысяч
В Сыктывкаре 26 человек тушили горящий дом
Под Сыктывкаром опрокинулась «Приора»: пострадал водитель
В Сысольском районе иномарка сбила 16-летнего мотоциклиста
У усинца, пытавшегося купить лодочный мотор, украли 85 тысяч
В Эжве подожгли дачу: огонь тушили шесть человек
В Сыктывкаре перекроют улицу Катаева
В Сыктывкаре на Троицу изменится схема движения автобусов
В Сыктывкаре пропавшего три недели назад мужчину нашли около церкви
«Ростелеком» выступил техническим партнером «Велоночи-2019» в Коми
В Воркуте управляющая организация хранила в подвале дома отходы первого класса опасности
На выходных в Коми могут ударить заморозки
40-летний рыбак утонул в Сосногорском районе, тело искали три недели
Сыктывкарец хотел принять пожертвования на храм, но стал жертвой мошенников
В Сыктывкаре расскажут, как искать деньги на социальные проекты
ЧП на ухтинском заводе: рабочему размозжило руку