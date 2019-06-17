2019-06-17T16:01:59+03:00
Общество

Республика Коми заняла 13 место в рейтинге по благосостоянию семей

Максимум, который могут сохранить коми семьи после необходимых расходов, — 47 тысяч рублей
Дарья ЮДИНА
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Несмотря на рост экономики, денег у российских семей не прибавилосьНесмотря на рост экономики, денег у российских семей не прибавилось
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Эксперты «РИА Новостей» составили рейтинг регионов России по благосостоянию семей за 2018 год. Как и в прошлый раз, Республика Коми заняла 13 место.

Рейтинг рассчитывался по данным Росстата. Определяющим критерием стал денежный остаток, сохраняющийся в семье после минимальных трат. По данным исследования, в коми семьях с двумя детьми максимальный размер этого остатка составляет 47 тысяч 106 рублей, в семьях с одним ребенком — 59 тысяч 993 рубля.

Соседями нашего региона по рейтингу стали Московская (12 место) и Тюменская область (14 место). На первом месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ, а на последнем — Кабардино-Балкарская республика: там после необходимых трат у родителей двух детей остается чуть больше шести тысяч рублей.

Несмотря на то, что Ростат зафиксировал рост экономики в стране, доходы российских семей не выросли.

— Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что, несмотря на улучшение ситуации в области благосостояния российских семей, разрывы между материальным положением бедных и богатых регионов по-прежнему огромны и продолжают увеличиваться. При этом реальных предпосылок для изменения ситуации не наблюдается, даже с учетом положительной динамики макроэкономических показателей, — отмечается в исследовании.

Эксперты считают, что пока в реальном секторе экономики не произойдут качественные изменения, кардинального роста благосостояния населения ждать нельзя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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