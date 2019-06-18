2019-06-18T10:14:13+03:00
Общество

Сыктывкарцы смогут выбрать эскиз нового памятника воинам в Кировском парке

Мэрия запустила голосование
Дарья ЮДИНА
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Один из отправленных на конкурс эскизов. Фото пресс-службы мэрииОдин из отправленных на конкурс эскизов. Фото пресс-службы мэрии
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Жителям Сыктывкара предложили выбрать эскиз монумента, который установят в Кировском парке в память о воинах, ушедших на фронт с бывшей пристани на берегу Сысолы. Городская администрация запустила голосование. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Конкурс на лучший эскиз организовала Сыктывкарская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов. Всего было представлено шесть макетов будущего памятника. Как отметил организатор конкурса, на конкурс поступили как профессиональные, так и любительские работы, выполненные в технике скульптуры и компьютерного моделирования. Часть из них поступило после окончания приёма эскизов, однако было решено представить на суд горожан все поступившие работы.

Голосование продлится до 28 июня. Выбрать понравившуюся работу можно по ссылке. Три работы, получившие наибольшее количество голосов, рассмотрит Общественный совет и администрация города для окончательного выбора. После будут искать источники финансирования для реализации проекта и готовить проектную документацию. Установить новый памятник хотят в Кировском парке в районе улицы Куратова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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