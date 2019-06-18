2019-06-18T11:55:28+03:00
Общество

Жители Коми недоплатили коммунальщикам больше 9 миллиардов рублей

Из этой суммы 870 миллионов рублей взыскать невозможно
Дарья ЮДИНА
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Стоимость услуг ЖКХ в Коми, по сравнению, с прошлым годом вырослаСтоимость услуг ЖКХ в Коми, по сравнению, с прошлым годом выросла
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Комистат опубликовал статистику по оплате жилищно-коммунальных услуг в нашем регионе за первые три месяца 2019 года. На данный момент жители Республики Коми задолжали коммунальщикам 9,7 миллиардов рублей.

За первый квартал 2019 года общая сумма платежей за услуги ЖКХ составила 5,9 миллиардов рублей. Это на 11 процентов больше, чем в прошлом году. Фактически, население оплатило 87 процентов от предъявленных к оплате счетов. Неоплаченный остаток за январь-март этого года добавился к предыдущим долгам — так, общий размер недоимки перемахнул за цифру в девять миллиардов. Из 9,7 миллиардов 870 миллионов — безнадежная задолженность, которую невозможно взыскать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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