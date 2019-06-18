Жители Коми недоплатили коммунальщикам больше 9 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 11:55 2019-06-18T11:55:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Комистат опубликовал статистику по оплате жилищно-коммунальных услуг в нашем регионе за первые три месяца 2019 года. На данный момент жители Республики Коми задолжали коммунальщикам 9,7 миллиардов рублей.

За первый квартал 2019 года общая сумма платежей за услуги ЖКХ составила 5,9 миллиардов рублей. Это на 11 процентов больше, чем в прошлом году. Фактически, население оплатило 87 процентов от предъявленных к оплате счетов. Неоплаченный остаток за январь-март этого года добавился к предыдущим долгам — так, общий размер недоимки перемахнул за цифру в девять миллиардов. Из 9,7 миллиардов 870 миллионов — безнадежная задолженность, которую невозможно взыскать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми станет больше граждан, которые смогут сэкономить на услугах ЖКХ

Какие организации предоставят скидки населению и организациям (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU