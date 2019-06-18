2019-06-18T14:11:56+03:00
Лето в городе

Летом в Сыктывкаре будет открыт только один официальный пляж

Еще одно место отдыха у воды оборудуют в Эжве
Ольга СОЛОВЕЙ
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К началу летнего сезона администрация Сыктывкара обустраит территорию пляжа в местечке Кируль. Будут установлены кабинки для переодеваний, биотуалеты, лавки и информационные аншлаги. Чуть позднее спасатели проведут мониторинг рельефа дна и составят карту глубин. Отметим, что пляж в местечке Кируль – единственный официальный пляж в Сыктывкаре. Еще одно место отдыха у воды оборудуют в Эжвинском районе.

Как сообщает управление ГО и ЧС Сыктывкара, всего в городе порядка 17 мест отдыха у воды. Большинство расположены в пригородных районах. Но с учетом финансовых и материальных ресурсов, сил и средств спасательных подразделений, обеспечить безопасность людей на неофициальных пляжах – сложно. Эту проблему этим летом частично решат с помощью передвижных спасательных пунктов, которые будут расположены в в Эжве, в районе Краснозатонского моста и местечке Заречье. Спасатели будут дежурить с 8:00 до 20:00.

Отметим, что в 2018 год в Сыктывкаре на воде погибли пять человек. Пик по смертности на воде пришелся на 2005 год. Тогда утонули 19 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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