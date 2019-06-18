2019-06-18T14:31:25+03:00
Происшествия

В Сыктывкаре появился новый вид мошенничества

Злоумышленники звонят жертвам, используя номера банков
Ольга СОЛОВЕЙ
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С начала 2019 года полиция Сыктывкара зарегистрировала уже около 500 заявлений о мошенничествах, связанных с денежными переводами. Это на 17,8 % превышает показатель прошлого года, сообщает МВД столицы Коми.

Сейчас сыктывкарцев чаще всего обманывают четырьмя способами. Например, злоумышленники размещают в Интернете объявления о продаже или покупке товара. Преступники заранее предлагают заниженную цену. Затем просят внести предоплату, а после перестают выходить на связь. Также мошенники представляются сотрудниками банка, которые якобы предупреждают о списании средств с карты. В таких случаях люди сами сообщают свои реквизиты. Кроме того, преступники часто взламывают страницы в социальных сетях и просят друзей пострадавшего перевести им деньги.

Сыктывкарцы также верят и сообщениям о выигрышах и призах. В таких случаях мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных структур. Не так давно жительница Эжвы таким способом отдала почти полмиллиона рублей людям, которые представились сотрудниками министерства юстиций. Женщине сообщили о выплате, которая полагается ей в качестве компенсации за вред за ранее купленные в интернете БАДы.

Появился и новый вид мошенничества. Мошенники создают "подменные» номера, которые полностью совпадают с номерами банков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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