В Коми аферисты, пообещав кэшбек, украли с банковских карт доверчивых граждан 47,5 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:35 2019-06-19T08:35:06+03:00

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В Сыктывдинском районе проводятся проверки по фактам хищений денежных средств с банковских карт местных жителей. Общая сумма ущерба, причиненная потерпевшим, превысила 47,5 тысяч рублей.

В обоих случаях злоумышленники действовали по схожим схемам. Представившись сотрудниками центрального банка РФ, аферисты сообщали потерпевшим о дополнительных выплатах, которые им положены.

Так, мужчине, 1975 года рождения, якобы будет начислен кэшбек в сумме 11 тысяч рублей, а 66-летней местной жительнице полагались бонусы по остатку на счете. В ответ злоумышленники получили от потерпевших реквизиты банковских карт и опустошили их электронные кошельки.

Полицейскими установлено, что злоумышленники связывались с потерпевшими по номерам телефонов, зарегистрированным в Москве.

МВД по РК призывает жителей республики быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных мошенников. Когда вам на телефон звонят неизвестные люди, не спешите выполнять их просьбы, тем более, если речь идет о передаче денежных средств. Держите в секрете персональные данные банковских карт и не передавайте их незнакомым людям, кем они бы не представились.

ИСТОЧНИК KP.RU