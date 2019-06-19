В поселке Ярега строится физкультурно-оздоровительный комплекс

СЕГОДНЯ 09:43 2019-06-19T09:43:41+03:00

Объект возводят на средства компании «ЛУКОЙЛ» в рамках ее соглашения о сотрудничестве с правительством Республики Коми

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О большой стройке ухтинским журналистам рассказал заместитель директора нефтешахтногопроизводственного предприятия «Яреганефть» по капитальному строительству Андрей Петроченков.

Место для строительства выбрали рядом с уже действующими спорткомплексом «Шахтер», футбольным полем и хоккейной площадкой. Новый ФОК решит проблему перегруженности существующей спортивной инфраструктуры в поселке. А вдобавок даст возможность заниматься в бассейне, которого на Яреге пока нет.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

В новом комплексе будут находиться залы единоборств, бокса и фитнеса, административный блок, центральный вестибюль с кафе. Чаша бассейна расположится на первом этаже, рядом с ней – электрощитовая, вентиляционная, системы водоочистки и водоподготовки.

На сегодняшний момент выполнены работы по устройству фундамента, ведется монтаж несъемной опалубки для железобетонных колонн. Для того, чтобы новое строение надежно и долго служило жителям поселка, строители изрядно потрудились над его основанием.

- Было произведено замещение грунта, так как уровень грунтовых вод здесь достаточно высокий.На полтора метра был изъят водонасыщенный грунт и произведена отсыпка песчаной подушки, - говорит Андрей Петроченков.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Общая площадь комплекса составит порядка 5000 квадратных метров, высота – более 15 метров.Для отопления здания рядомвозведут газовую котельную. На прилегающей территорииобустроятавтостоянку, не забыв о дополнительных местах для маломобильных групп населения, а также небольшой сквер со скамейками.

Окончание строительства и ввод объекта запланированы на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU