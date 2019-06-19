2019-06-19T15:24:30+03:00
Общество

В Прилузском и Койгородском районе объявили штормовое предупреждение

Их накроет грозой и бешеным ветром
Дарья ЮДИНА
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В двух районах республики объявили штормовое предупреждениеВ двух районах республики объявили штормовое предупреждениеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Главное управление МЧС по Республике Коми объявило штормовое предупреждение. По прогнозу Коми ЦГМС в ближайшее время в Койгородский и Прилузский районы придут гроза с ливнем и усиленный северо-западный ветер с порывами 15-20 метров в секунду. Такая погода сохранится до 20 часов.

Республиканское управление МЧС рекомендует жителям этих районов оставаться в квартире или в другом защищенном помещении во время грозы и держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и домов с неустойчивой кровлей, линий электропередач, шатких строений. Также необходимо убрать с крыш, балконов, лоджий и подоконников предметы, которые ветер может сбросить вниз.

Напоминаем, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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