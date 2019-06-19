В Прилузском и Койгородском районе объявили штормовое предупреждение

19 Июнь 15:24 2019-06-19T15:24:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Главное управление МЧС по Республике Коми объявило штормовое предупреждение. По прогнозу Коми ЦГМС в ближайшее время в Койгородский и Прилузский районы придут гроза с ливнем и усиленный северо-западный ветер с порывами 15-20 метров в секунду. Такая погода сохранится до 20 часов.

Республиканское управление МЧС рекомендует жителям этих районов оставаться в квартире или в другом защищенном помещении во время грозы и держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и домов с неустойчивой кровлей, линий электропередач, шатких строений. Также необходимо убрать с крыш, балконов, лоджий и подоконников предметы, которые ветер может сбросить вниз.

Напоминаем, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что делать, если укусил клещ: лайфхак от МЧС Коми Главное правило - в течение трех дней успеть сделать инъекцию иммуноглобулина (подробности)

Затопило старейший храм Ухты: мощи Николая Чудотворца удалось спасти Вода стояла в храме, алтаре, звоннице и ларьке (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU