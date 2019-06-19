МегаФон, Qualcomm и Nokia побили российский рекорд в коммерческой сети LTE

19 Июнь 15:27 2019-06-19T15:27:07+03:00

Изменить размер текста: A A

МегаФонпри содействии компаний QualcommTechnologiesInc. (дочерняя компания QualcommIncorporated) и Nokia впервые в России зафиксировали скорость 1,6 Гбит/с на смартфоне.

Демонстрация невиданных ранее в России скоростей состоялась в офисе лидера цифровых возможностей компании МегаФон. Рекорд мобильной скорости был достигнут благодаря объединению усилий сразу трех лидеров: МегаФон, Qualcomm и Nokia смогли продемонстрировать на обычном оборудовании скорость загрузки данных в 1,6 Гбит/с.

1,6 Гбит/с — это новый рекорд в сети МегаФона на пользовательском оборудовании. В 2017 году МегаФон первым в России запустил коммерческую сеть с поддержкой гигабитного LTE и добился скорости 979 Мбит/с на смартфоне. Благодаря постоянной работе по усовершенствованию инфраструктуры сегодня удалось улучшить эти показатели, и только клиенты МегаФона могут воспользоваться столь высокими скоростями. На скорости 1,6 Гбит/с можно скачивать видео в формате FullHD за секунды.

Гигабитное LTE-соединение (GigabitLTE) — это не просто максимальная скорость, но и большая пропускная способность сети, что делает его полезным для всех пользователей сети, а не только для тех, кто использует смартфоны, поддерживающие GigabitLTE. Мобильное устройство с поддержкой гигабитного LTE-соединения способно завершать сеансы мобильного интернета значительно быстрее, тем самым освобождая сетевые ресурсы для других пользователей.

Для достижения рекорда использовалось оборудованиебазовой станции Nokiaна базе нового поколения системного модуляAirScale в конфигурации частотного спектра МегаФона:LTE 2600 2х20 МГц (MIMO 4x4) + LTE 1800 1х20 МГц (MIMO 4x4) + LTE 2100 1х15 МГц (MIMO 4x4) + LTE 1800 1х10 МГц (MIMO 4x4)— и тестовое мобильное устройствов форм-факторе смартфона на платформе Qualcomm®Snapdragon™ с LTE-модемом SnapdragonX24, интегрированным радиочастотным приемо-передатчиком и радио модулями входных каскадов, обеспечивающими в данном случае поддержку агрегации 5 несущих компонентов и 20 потоков.

«Сегодня мы снова подтвердили свое технологическое лидерство и сделали еще один шаг вперед, чтобы наши клиенты могли пользоваться самыми быстрыми мобильными скоростями: те, кто обладает смартфонами с поддержкой гигабитного LTE, могут скачивать за доли секунды файлы огромного размера», — замечает директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона Фредерик Ваносчуйзе.

По данным анализа больших данных, потребление трафика в сети МегаФонапостоянно растет. Наши клиенты все активней используют интернет-сервисы, предлагаемые компанией: смотрят кино, слушают музыку и больше времени проводят в интернете. В I квартале 2019 года каждый клиент в среднем использовал 10,7 ГБ интернет-трафика - это на 27,6% больше, чем годом ранее. Обеспечение растущих запросов потребителей интернета требует все больших дополнительных усилий для расширения пропускной способности сети и поддержания высоких скоростей. МегаФон активно развивает собственную сеть. По последним данным Роскомнадзора,МегаФон на первом месте по числу базовых станций. Чтобы наши клиенты не сталкивались с проблемой низких скоростей скачивания, мы предоставляем возможность использовать сеть последнего поколения LTE 87% россиян на всей территории страны.

«Наше сотрудничество с оператором«МегаФон» направлено на то, чтобы помочь российским пользователям получить максимум в области мобильной связи, —говорит Юлия Клебанова, вице-президент QualcommEuropeInc. по развитию бизнеса. — Сеть LTEAdvanced станет фундаментом для построениясетей 5Gа неавтономной архитектуре, и мы с нетерпением ожидаем новых возможностей поработать вместе с МегаФоном и Nokia и приблизить наступление в России эры 5G, с приходом которой станут доступны новые возможности связи на мульти-гигабитных скоростях с ультранизкой задержкой».

Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа, отмечает:«Мы чрезвычайно рады сотрудничеству с МегаФоном в рамках проекта, демонстрирующего все возможности технологии LTEAdvanced, позволяющего уже сейчас реализовывать различные сценарии 5G на сети МегаФона. Данная демонстрация, осуществленная с использованием базовой станции Nokia 5G-ready AirScale, самой высокопроизводительной на рынке, является важным шагом к долгосрочному сотрудничеству наших компаний, направленному на подготовку российской телекоммуникационной отрасли к 5G. Наряду с МегаФоном, Nokia сотрудничает с более чем 100 операторами по всему миру, которые рассматривают технологию 5G для запуска новых широкополосных приложений и создания беспрецедентных возможностей для индивидуальных пользователей и бизнес-клиентов»

ИСТОЧНИК KP.RU